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Медведева запустила свой интернет-магазин

Медведева запустила свой интернет-магазин
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о запуске собственного интернет-магазина.

«Вы можете заказать всякие прикольные штучки, клёвую одежду с моим брендом! Товары будут добавляться в зависимости от ваших пожеланий», — приводит слова Медведевой сообщество фигуристки в социальной сети «ВКонтакте».

Через некоторое время после начала работы интернет-магазина на сайте возникли технические проблемы из-за наплыва большого числа посетителей.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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