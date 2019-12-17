Медведева запустила свой интернет-магазин

Российская фигуристка Евгения Медведева объявила о запуске собственного интернет-магазина.
«Вы можете заказать всякие прикольные штучки, клёвую одежду с моим брендом! Товары будут добавляться в зависимости от ваших пожеланий», — приводит слова Медведевой сообщество фигуристки в социальной сети «ВКонтакте».
Через некоторое время после начала работы интернет-магазина на сайте возникли технические проблемы из-за наплыва большого числа посетителей.
Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.
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