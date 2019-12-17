Семенович: Загитова ещё ребёнок. Она может обучиться чему угодно

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович выразила мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова сможет легко найти себя в любом другом занятии.

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.

«Алина Загитова — чемпионка по фигурному катанию, а не актриса или певица. Поэтому она пока, может быть, как отметили какие-то люди, не умеет держаться перед камерой. Ей всего 17 лет, она ещё ребёнок. В её возрасте можно начинать всё что угодно и всему обучиться», — цитирует Семенович телеканал «360».

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