Непомнящий выиграл первую полуфинальную партию на этапе Гран-при ФИДЕ в Израиле

Россиянин Ян Непомнящий выиграл первую партию у француза Максима Вашье-Лаграва в полуфинальном матче на четвёртом этапе серии Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), организуемого компанией World Chess, в Иерусалиме.

Непомнящий играл белыми, после 71-го хода Вашье-Лаграв был вынужден признать своё поражение. Отметим, что Яну удалось обыграть главного конкурента в борьбе за попадание на турнир претендентов—2020. В настоящее время у Непомнящего 2767 рейтинговых очков, у Вашье-Лаграва – 2780.

В другом полуфинале чех Давид Навара чёрными фигурами сыграл вничью с представителем Китая Вэй И.

Вторые партии полуфиналов пройдут завтра, 18 декабря.



По итогам четырёх этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году. Одним из двух шахматистов стал россиянин Александр Грищук.