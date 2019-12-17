Тренер Шпильбанд рассказал о сотрудничестве с дочерью Тутберидзе в США

Американский тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд поделился впечатлениями от работы с российским дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.
«С этими ребятами вообще никаких проблем нет. Очень помогает Этери. Просто удивляюсь, как при её загруженности она находит время, чтобы прилетать к дочери и при необходимости решать все возникающие вопросы!
Если честно, мне просто очень приятно работать с Дианой и Глебом. Они умные и добрые ребята. Мы сотрудничаем всего полгода, и пока даже на юниорском уровне дуэт Дэвис/Смолкин не может соперничать за призовые места. Хотя потенциал у них громадный.
Ребята только начинают свой путь, и любую жилку, как у Глеба, так и у Дианы, нужно раскрыть. Это именно то, чем мне очень нравится заниматься», — цитирует Шпильбанда «Спорт день за днём».
- 17 декабря 2019
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