Тренер Шпильбанд рассказал о сотрудничестве с дочерью Тутберидзе в США

Американский тренер по фигурному катанию Игорь Шпильбанд поделился впечатлениями от работы с российским дуэтом Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

«С этими ребятами вообще никаких проблем нет. Очень помогает Этери. Просто удивляюсь, как при её загруженности она находит время, чтобы прилетать к дочери и при необходимости решать все возникающие вопросы!

Если честно, мне просто очень приятно работать с Дианой и Глебом. Они умные и добрые ребята. Мы сотрудничаем всего полгода, и пока даже на юниорском уровне дуэт Дэвис/Смолкин не может соперничать за призовые места. Хотя потенциал у них громадный.

Ребята только начинают свой путь, и любую жилку, как у Глеба, так и у Дианы, нужно раскрыть. Это именно то, чем мне очень нравится заниматься», — цитирует Шпильбанда «Спорт день за днём».