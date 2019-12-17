Торт «3а + 4т = Императрица» и песня Аллегровой. Видео поздравления Туктамышевой

Российской фигуристке Елизавете Туктамышевой 17 декабря исполнилось 23 года. Накануне болельщики поздравили спортсменку с днём рождения. Они организовали банкет в центре Петербурга. Под песню «Императрица» Ирины Аллегровой поклонники преподнесли фигуристке праздничный торт «3а + 4т = Императрица», а также подарили подвеску с двумя кулонами.

«Дорогая Лиза, мы от всей нашей команды поздравляем тебя с днём рождения и желаем всего самого наилучшего. Тебя ждёт множество побед и свершений. За твоими плечами — огромный опыт. С каждым годом ты становилась лучше и достигала новых высот. Мы уверены, в будущем тебя ждут невероятные открытия. Спасибо, Императрица! Мы гордимся называться твоими болельщиками!» — говорится на странице болельщиков.

Видео доступно на «Чемпионате».

Фото доступно на странице team.tuktik в «Инстаграме».