Дизайнер показала, как вблизи выглядит костюм Косторной для произвольной программы

Дизайнер костюмов Ольга Рябенко продемонстрировала, как вблизи выглядит костюм российской фигуристки Алёны Косторной. В нём 16-летняя спортсменка в этом сезоне выступала в произвольной программе.

«Произвольная для Алёны. Оказалось, его нет на страничке, ну совсем нет времени на «Инстаграм». У Алёны очень классные для неё образы, полное попадание. Такие разные программы, и так ей подходят», — написала Рябенко в «Инстаграме».

В этом костюме Косторная с мировым рекордом выиграла финал Гран-при по фигурному катанию в Турине (Италия). Второе место заняла Анна Щербакова. Тройку призёров замкнула Александра Трусова.

Вскоре Косторная примет участие в чемпионате России. Турнир будет проходить в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Запись доступна на странице Рябенко в «Инстаграме».