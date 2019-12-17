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«Мир, дружба, жвачка и фигурка». Туктамышева эмоционально рассказала о своём дне рождения

«Мир, дружба, жвачка и фигурка». Туктамышева эмоционально рассказала о своём дне рождения
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая сегодня, 17 декабря, празднует 23-летие, призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой.

«Сегодня мне исполнилось 23. Это круто как минимум потому, что это моё любимое число! А также потому, что я абсолютно счастлива. Это правда. Я искренне не жалею ни о чём. Испытываю благодарность к себе, к окружающим меня людям и ко всему, что со мной происходит.

Мысль сегодняшнего дня: как же кайфово жить! Постигать себя, постигать этот мир, раздвигать горизонты даже тогда, когда это кажется невозможным. Мир, дружба, жвачка и фигурка.

P.S. Пишите ваши поздравления в комменты, всё прочитаю», — написала Туктамышева в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

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