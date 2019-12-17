Легкоатлет Минигалеев дисквалифицирован на 4 года за нарушение антидопинговых правил

Пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила, что в соответствии с решением РУСАДА бегун Ильназ Минигалеев признан виновным в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирован на четыре года.
24-летний спортсмен признан виновным в нарушении Общероссийских антидопинговых правил («Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб»).
Дисквалификация отсчитывается с 19 сентября 2019 года. Аннулированию подлежат результаты спортсмена, начиная с 8 июня 2019 года — даты, когда была взята положительная проба.
Минигалеев специализируется в беге на дистанции 1500, 3000 и 5000 м.
Напомним, 21 ноября Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по российскому прыгуну в высоту Данилу Лысенко. Позднее Шляхтин подал в отставку.
- 17 декабря 2019
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