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Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании

Шипулин прокомментировал скандал в фигурном катании
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин прокомментировал скандал, связанный с решением олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру и последовавшими высказываниями команды Этери Тутберидзе с одной стороны и Евгения Плющенко и Татьяны Тарасовой — с другой.

«За фигурным катанием, признаюсь, не очень слежу, больше за биатлоном всё-таки. Но знаю, что в фигурном катании болельщиков очень много и они гораздо активнее. В биатлоне тоже достаточно интриг, но в нашем виде спорта стараются не выносить сор из избы. Поэтому здесь я всё-таки на стороне федерации, которая должна урегулировать эти конфликты и разговаривать со спортсменами и тренерами в более закрытой обстановке», — приводит слова Шипулина «Комсомольская правда».

Команда Тутберидзе, наставницы Загитовой, жёстко раскритиковала заслуженного тренера Татьяну Тарасову и бывшего фигуриста Евгения Плющенко за их высказывания по поводу решения олимпийской чемпионки.

Плющенко заявил, что спортсменке, возможно, стоит сменить тренера. После этого команда Тутберидзе обвинила его в попытках переманить спортсменку. Тарасова, комментируя решение Загитовой, предположила, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт. В ответ на это команда Тутберидзе обвинила заслуженного тренера в чрезмерной критике Алины.

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