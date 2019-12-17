Жулин — о перепалке Тутберидзе с Плющенко: Женя зачем полез? Он же мужчина

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал конфликт Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

«Раньше были Медведева и Загитова, теперь вот ещё Трусова, Косторная, Щербакова… Получилась какая-то женская перепалка. Вот Женя зачем полез? Он же мужчина. Я понимаю Тутберидзе. Она показывает феноменальные результаты и, естественно, устала от нападок. И в то же время сама начинает что-то писать. Сильнейшая личность оказалась замешана во всё это. Просто промолчи, пройди мимо и продолжи добиваться успеха. Разговоры сойдут на нет», — цитирует Жулина «RT на русском».

13 декабря олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость получила множество различных комментариев. Тренерскому штабу Тутберидзе особенно не понравились мнения известного тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением, отвечая на которое, Плющенко в аналогичной манере обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментировавшие все посты.