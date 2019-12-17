Шипулин — о санкциях ВАДА: мы упустили момент, когда надо было бороться в суде

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону Антон Шипулин, комментируя санкции ВАДА в отношении России, заявил, что готов помочь отстаивать права чистых российских спортсменов.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.

«Знаю, что сейчас настанет не очень хорошее время, когда будут суды. Мне всё-таки кажется, что мы упустили ещё два года назад тот момент, когда надо было бороться в суде. Мы помним, как наши спортсмены перед прошлой Олимпиадой отстояли свои права в Спортивном арбитражном суде. Мы все радовались и при этом понимали, что ситуация, конечно, политизирована. Ведь те спортсмены, которые чисты, которые нигде до этого не были заподозрены, не должны страдать от сложившейся ситуации. Поэтому я со своей стороны тоже готов подключаться и готов отстаивать права спортсменов нашей страны.

Я буду делать всё возможное, что от меня лично зависит. Поверьте, сейчас и в правительстве многое делается для того, чтобы российские спортсмены и тренеры выступали на Олимпийских играх под нашим флагом, с нашим гимном», — цитирует Шипулина «Комсомольская правда».