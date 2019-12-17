Стоит ли отстранить Татьяну Тарасову от комментирования фигурного катания?

Любители фигурного катания требуют отстранить заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову от работы комментатором на телевидении из-за «предвзятого отношения к спортсменам». Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Change.org.



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Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе, комментируя решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру, возложил вину на Тарасову за критику спортсменки. После этого тренерский штаб Тутберидзе также раскритиковал бывшего фигуриста Евгения Плющенко.

Плющенко, комментируя решение Загитовой, заявил, что спортсменке, возможно, стоит сменить тренера. А Тарасова предположила, что фигуристка уже не вернётся в большой спорт.