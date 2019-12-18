Волейболистка московского «Динамо» Гончарова получила травму. Видео

Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова получила повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Канны».
В первом сете Гончарова упала у сетки во время одного из розыгрышей.
«Сколько игр пропустит Наташа, пока неизвестно. Пожелаем ей здоровья, а девушкам не отчаиваться, в жизни всё бывает», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
«Канны» выиграли встречу со счётом 25:22, 28:26, 25:22. Французский клуб, одержав три победы в трёх матчах, набрал 8 очков и вышел в единоличные лидеры группы. «Динамо» (6) занимает второе место. Ещё одна игра группы E состоится 19 декабря — российская команда «Уралочка-НТМК» примет словенскую «Марицу».
Следующий матч в рамках розыгрыша Лиги чемпионов бело-голубые проведут уже в 2020 году. 23 января «Динамо» дома сыграет с «Марицей».
Запись доступна на странице «Динамо» в «Твиттере».
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