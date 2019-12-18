«Убей себя». Австралийская пловчиха подверглась травле из-за допинга

Австралийская пловчиха Шайна Джек, сдавшая положительный допинг-тест перед стартом чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея), рассказала о травле, которой она подверглась после произошедшего.
«Я не была готова к этим американским горкам в СМИ. Я не смотрела новости, но узнала, что информация просочилась в прессу, когда мне в „Инстаграме“ написали: „Ты допинговая обманщица, убей себя“. В тот момент я потеряла контроль над эмоциями. С того дня этот контроль я так и не вернула.
Я надеюсь доказать свою невиновность в суде. Мне 21 год, я сама плачу за адвоката, тесты. Это больше, чем мои родители могут себе позволить, так что я взяла весь удар на себя", — приводит слова Джек Herald Sun.
Шайна призналась, что получила много угроз в социальных сетах, но сохранила мечту выступить на Олимпиаде.
«Я всегда мечтала об Олимпиаде — о Токио или следующих Играх. Я заслуживаю находиться там в форме зелёных и золотых цветов. Я вернусь. Моя мечта никуда не делась. Я буду продолжать бороться», — сказала пловчиха.
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