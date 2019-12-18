Медведева рассказала, как отпразднует Новый год

Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итоги 2019 года, а также поделилась ожиданиями от новогоднего праздника.
«2019 год запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях. Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, что у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась.
31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными. Это и есть наша традиция, ничего не меняется из года в год — как и большинство людей, Новый год встречаю с семьёй, с любимыми салатами. У нас бабушка рано ложится спать. А мы с мамой обычно едем куда-нибудь, отмечаем Новый год с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе. Стараемся отдохнуть и повеселиться.
Подарок себе делать не буду, считаю это бесполезным. Для меня важнее всего получить какие-то — не обязательно материальные — подарки от людей, которыми я дорожу, просто внимание от души. И увидеться с теми, с кем очень давно хотела увидеться", — цитирует Медведеву Teleprogramma.
- 18 декабря 2019
-
10:36
-
10:21
-
09:54
-
09:29
-
09:13
-
00:22
- 17 декабря 2019
-
23:48
-
23:38
-
23:14
-
22:25
-
21:32
-
21:15
-
21:09
-
20:40
-
20:29
-
20:16
-
19:41
-
19:27
-
19:20
-
19:02
-
18:58
-
17:47
-
17:22
-
16:45
-
16:27
-
16:22
-
16:10
-
15:51
-
15:13
-
15:12
-
14:51
-
14:03
-
13:24
-
12:59
-
12:43