Медведева рассказала, как отпразднует Новый год

Российская фигуристка Евгения Медведева подвела итоги 2019 года, а также поделилась ожиданиями от новогоднего праздника.

«2019 год запомнился тем, что у меня получилось себя преодолеть. Я прошла сквозь многие неудачи и трудности. В итоге получилось показать себя в очень хорошей форме на соревнованиях. Мы с командой сделали прекрасные программы, которые очень многим пришлись по душе. Считаю, что у меня получилось изменить себя в лучшую сторону. Это то, к чему я стремилась.

31-го числа у меня ледовые шоу, но они закончатся рано вечером, и у меня будет время приехать домой, помочь накрыть на стол и отпраздновать с родными. Это и есть наша традиция, ничего не меняется из года в год — как и большинство людей, Новый год встречаю с семьёй, с любимыми салатами. У нас бабушка рано ложится спать. А мы с мамой обычно едем куда-нибудь, отмечаем Новый год с друзьями — на Красной площади или в каком-нибудь зарезервированном заранее кафе. Стараемся отдохнуть и повеселиться.

Подарок себе делать не буду, считаю это бесполезным. Для меня важнее всего получить какие-то — не обязательно материальные — подарки от людей, которыми я дорожу, просто внимание от души. И увидеться с теми, с кем очень давно хотела увидеться", — цитирует Медведеву Teleprogramma.