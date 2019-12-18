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Австралийская пловчиха, уличённая в допинге, сослалась на дело о «кокаиновом поцелуе»

Австралийская пловчиха, уличённая в допинге, сослалась на дело о «кокаиновом поцелуе»
Другие / Водные виды спорта 0

Австралийская пловчиха Шайна Джек, сдавшая положительный допинг-тест на лигандрол, не признала свою вину, сославшись на инцидент с канадским прыгуном в шестом Шоном Барбером.

Барбер перед Олимпиадой 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) сдал положительный допинг-тест на кокаин, но был допущен до участия в Играх, объяснив, что запрещённое вещество попало в его организм после поцелуя с проституткой.

«Было дело, которое получило название „кокаиновый поцелуй“, когда девушка приняла кокаин, а спортсмен поцеловал её. Мне сказали, что в тот период я также могла получить допинг в организм после контакта с кем-либо. А возможно, мне просто достались „загрязнённые“ добавки», — приводит слова Джек Herald Sun.

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