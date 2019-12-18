Впервые в истории чемпионатов мира по дартсу мужчина проиграл женщине

Англичанка Фаллон Шеррок сотворила сенсацию на чемпионате мира по дартсу, который проходит в Лондоне. Она стала первой женщиной, победившей мужчину на мировых первенствах. 25-летняя спортсменка взяла верх над 22-летним соотечественником Тедом Эветтсом — 3-2.
Видео решающего момента, которое было опубликовано в официальном «Твиттере» профессиональной корпорации дартса, менее чем за час собрало более 300 тыс. просмотров.
Чемпионат мира по дартсу проходит в Лондоне с 12 декабря по 1 января. Турнир организовывается с 1994 года.
Ранее победителями чемпионата мира за всю его историю становились только восемь человек: Деннис Пристли, Фил Тейлор, Джон Пат, Раймонд ван Барневельд, Адриан Льюис, Майкл ван Гервен, Гэри Андерсон и Роб Кросс.
Видео доступно на странице профессиональной корпорации дартса в «Твиттере».
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