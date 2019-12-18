Вяльбе сообщила об отмене «Красногорской лыжни»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила об отмене соревнований «Красногорская лыжня» из-за отсутствия снега.

«Федерация лыжных гонок России информирует, что всероссийские соревнования „Красногорская лыжня», запланированные на 25-29 декабря 2019 года, отменены в связи с неблагоприятными погодными условиями“, — написала Вяльбе.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Вяльбе.

На минувшей неделе президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения Вяльбе за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА. 9 декабря исполком агентства единогласно проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе