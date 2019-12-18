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11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп на соревнованиях

11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной тулуп на соревнованиях
Другие / Фигурное катание 0

11-летняя российская фигуристка Вероника Жилина, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, смогла исполнить четверной тулуп в произвольной программе на соревнованиях «Новый год-2020» в Москве, сообщается на странице Team Zhilina в «Инстаграме». Она стала первой спортсменкой, выполнившей этот прыжок на всероссийских соревнованиях в столь юном возрасте.

За произвольную программу Жилина получила 109,64 балла, а по сумме программ – 168,48 балла. Она стала победительницей соревнований.

В октябре команда Тутберидзе опубликовала видео с тренировки, на которой Жилина исполнила четверной тулуп. Ранее фигуристке покорился четверной сальхов. Вероника также выполнила тройной аксель, не выходя на лёд.

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