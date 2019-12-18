Олимпийский чемпион украинец Торохтий дисквалифицирован за допинг
Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики.
В декабре 2018 года IWF опубликовала результаты перепроверки допинг-пробы спортсмена, взятой на летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. В пробе атлета был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон. Тогда спортсмен был временно отстранён от соревнований.
На Олимпиаде в Лондоне Торохтий завоевал золотую медаль в весовой категории до 105 кг. По решению IWF Алексей был дисквалифицирован с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020 года.
Торохтий — бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2009 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2010 года.
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