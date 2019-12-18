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Волейболистка Гончарова не поможет московскому «Динамо» до конца года

Волейболистка Гончарова не поможет московскому «Динамо» до конца года
Другие / Волейбол 0

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал травму голеностопа ключевого игрока команды Наталии Гончаровой. По его словам, волейболистка выбыла из строя до конца 2019 года и не примет участия в «Финале четырёх» Кубка России.

«У Наташи проблема с голеностопом, будем лечить. К сожалению, в ближайших матчах она не сможет выступать, это и финал Кубка России. Конечно, это огромная потеря для нас», — цитирует Зиничева РИА «Новости».

Гончарова получила повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Канны».

22 декабря «Динамо» в гостях встретится с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области в матче чемпионата России, а 25-26 декабря сыграет в «Финале четырёх» Кубка России.

Волейболистка московского «Динамо» Гончарова получила травму. Видео
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