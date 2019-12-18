Волейболистка Гончарова не поможет московскому «Динамо» до конца года

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал травму голеностопа ключевого игрока команды Наталии Гончаровой. По его словам, волейболистка выбыла из строя до конца 2019 года и не примет участия в «Финале четырёх» Кубка России.

«У Наташи проблема с голеностопом, будем лечить. К сожалению, в ближайших матчах она не сможет выступать, это и финал Кубка России. Конечно, это огромная потеря для нас», — цитирует Зиничева РИА «Новости».

Гончарова получила повреждение в поединке группового этапа Лиги чемпионов с французским клубом «Канны».

22 декабря «Динамо» в гостях встретится с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области в матче чемпионата России, а 25-26 декабря сыграет в «Финале четырёх» Кубка России.