Загитова: была очень рада видеть полный зал своих болельщиков со знакомыми плакатами

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. 17-летняя спортсменка опубликовала в «Инстаграме» несколько фотографий со съёмочной площадки.
«Снова была в гостях у замечательного Ивана Урганта на Первом канале. Как и в прошлый раз, была атмосфера праздника и веселья. Вы видели, какой мейкап мы сделали Ивану и Дмитрию? Все посмеялись на славу. Итак, в этот раз мы с Татьяной Навкой пригласили зрителей на новое ледовое шоу „Спящая красавица. Легенда двух королевств“, которое пройдёт в Москве в СК „Мегаспорт“ с 27 декабря по 7 января. Буду всех ждать и радовать своим катанием. И ещё очень рада была видеть полный зал своих болельщиков с уже знакомыми плакатами «ALINA», — написала Загитова в „Инстаграме“.
13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
Запись доступна на странице Загитовой в «Инстаграме».
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