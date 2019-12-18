Призёры финала Гран-при ответили на критику со стороны Тарасовой и Транькова

Бронзовые призёры финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов отреагировали на критику со стороны тренера Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, которые сказали, что паре не хватает экспрессии и трагизма. При этом комментаторы отметили технику дуэта.



«Траньков и Тарасова выделили у нашей пары именно технику? Мы действительно в этом году больше работали над техникой, так что в целом согласны, что это сейчас наша сильная сторона. Думаю, что в конце этого сезона и в следующем году нам стоит уделить больше внимания именно программам, потому что техника у нас есть, а вот остального не хватает», — цитирует Мишину «Газета.ru».

«Что думаю о мнении Тарасовой и Транькова о том, что нам не хватает экспрессии в короткой программе, хотя песня Je suis malade наполнена трагизмом? Да, по замыслу этой программы я ухожу от девушки, всё время пытаюсь её оставить, а она следует за мной и страдает из-за этого… Согласны, что эта программа пока не доведена до того идеала, который хотелось бы видеть, но мы будем улучшать хореографию, чтобы полностью раскрыть свои образы», — сказал Галлямов.

Татьяну Тарасову требуют отстранить от работы комментатором