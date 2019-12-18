В Казахстане спортсменов будут лишать премий и подаренных квартир за допинг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта», в котором предусматривается ужесточение ответственности за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт министерства культуры и спорта Казахстана.

В частности, в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг, будет введена административная ответственность в виде штрафа в размере 200 месячных расчётных показателей.

За использование допинга предусматриваются следующие виды наказаний: дисквалификация; аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену; возврат денежного поощрения; прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам; прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; лишение спортивного звания; расторжение договора пользования жильём с чемпионом и призёром Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.



Законом также предусмотрена выдача жилья чемпионам и призёрам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в арендное пользование сроком на 10 лет, а также запрет на отчуждение данного жилища сроком на этот же срок в связи с тем, что срок хранения допинг-тестов составляет 10 лет и в случае, если за данный период в пробах не будет выявлен допинг, жильё будет передано в собственность спортсмену.

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