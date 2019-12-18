В Кремле уточнили, что Колобков был награждён орденом Александра Невского до санкций ВАДА

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о награждении министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
«Действительно, он был награждён. Я могу это подтвердить. Это связано с чемпионатом мира по футболу… Была отмечена очень хорошая работа министерства спорта, которая привела к тому, что Россия провела лучший в истории чемпионат мира по футболу», — цитирует Пескова РИА «Новости».
Песков также уточнил, что это случилось «какое-то время назад», до решений исполкома ВАДА в отношении России.
9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.
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