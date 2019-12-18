Загитова: для меня катание в паре — очень интересный опыт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 17-летняя спортсменка впервые в карьере будет кататься в паре.

«Я уже сказала всё на Первом канале по поводу перерыва, сегодня не буду комментировать. Тренировки на шоу иногда проводятся ночью — это для меня совершенно другой опыт. Большое спасибо Татьяне Александровне, что пригласила меня в эту сказку. Это опыт, который мне пригодится в шоу.

Катание в паре отличается тем, что катаешься не один (смеётся). Мы должны подстраиваться друг под друга. Если ты что-то забыл, то будет уже не синхронно. Но для меня выступление с партнёром — очень интересный опыт», — цитирует Загитову Sport24.