Навка: собираемся показать ледовое шоу в Японии, ведь Загитова популярна там

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, что нацелена показать в Японии её новое ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Главную роль исполняет 17-летняя Алина Загитова, которая ранее решила приостановить карьеру.
«Собираемся ли в Японию с шоу? Конечно. Это счастье, если твоё детище будет ездить по всему миру. И в планах это есть. Мы готовы к обсуждению с продюсерами и промоутерами разных стран. Все знают, что Алина популярна в Японии», — цитирует Навку Sport24.
13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.
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