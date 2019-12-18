Директор «Самбо-70»: Тутберидзе штампует чемпионок, а у других нервы сдают

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на шумиху, которую вызвало решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить карьеру. В частности, в полемику вступили команда тренера Этери Тутберидзе с одной стороны и Татьяна Тарасова вместе с Евгением Плющенко с другой.

«Даже не хочу обсуждать эти околоспортивные сплетни. Всё равно, поглубже познакомившись с фигурным катанием, могу сказать, что эта перепалка – не самый скандальный случай. Это нормальный процесс в условиях большой конкуренции между школами, повышенным зрительским интересом, это борьба за доступ в высшие круги. Помимо спорта большой ажиотаж в составляющей шоу-бизнеса от фигурного катания. Есть шоу Навки, Авербуха, на которые ходят полные залы. И Алина вот участвует в «Спящей красавице». Всё это – большой рынок. Всё фигурное катание популярно, просто мы делаем больше акцент на одиночницах, потому что они у нас стабильно успешны. В этом заслуга Этери Тутберидзе. Она очень талантливый тренер.

Тутберидзе довели, конечно. Всю жизнь такие взаимоотношения продолжаются. Если быть посвящённым в фигурное катание, то можно десятилетиями прослеживать все эти взаимоотношения разных школ и тренеров. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда Пуговкин рассказывает о режиссёрах: «Кто? Этот? Да он ничего не может. Нулевой режиссер» – и так далее. Очень жизненная ситуация. Так же и в спорте – некая шумиха вокруг всех видов спорта», — цитирует Лайшева сайт телекомпании «Новый Век».

Лайшев отреагировал на слова Плющенко о том, что Тутберидзе работает только с готовыми девочками, которые уже выполняют тройные прыжки.

«Я знаком с группой Тутберидзе. Но нужно понимать, что если я воспитаю двух чемпионов мира по дзюдо, то ко мне ажиотаж со всего мира будет в виде талантливых детей. Это касается любой школы. Как к той же Ирине Винер все стремятся попасть и к другим великим тренерам. Поэтому многие считают за честь тренироваться у таких тренеров, как Тутберидзе. Почему она должна отказываться от талантливых девочек, если они сами к ней едут и мечтают тренироваться только у Этери Георгиевны?

В своё время Мария Бутырская всё время была пятая на чемпионатах мира, пока буквально не навязала себя Чайковской – мы вспоминали недавно этот случай с Еленой Анатольевной. Бутырская пришла и сказала, что хочет заниматься только у неё. Начали работать, и Мария сразу выиграла чемпионат мира. Многие чувствуют, что потенциал полностью может раскрыть только Тутберидзе. Этери Георгиевна штампует чемпионок, а у других не получается, вот и нервы сдают. И им нужно придумать себе оправдание. Эта привычка такая — искать оправдания чужим успехам, вместо того чтобы просто поздравить», — сказал Лайшев.