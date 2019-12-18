Медведева: запустить собственный бренд — моя давняя мечта

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала пост в «Инстаграме» на тему открытия своего интернет-магазина.

«Хочу представить вам новый интернет-магазин «Evgenia Medvedeva». Запустить собственный бренд — давняя мечта. В воплощении этой мечты мне помогла моя команда, которая всё это время готовила для вас такой неожиданный новогодний сюрприз! На официальном сайте магазина ребята представили товары разных категорий с уникальным принтом и дизайном от высококвалифицированных специалистов из России. Товары будут постоянно обновляться.

Сайт medvedevaevgeniya.com доступен на трёх языках: русский, английский и японский. Но сама доставка будет производиться по всему миру без ограничений.

Мы начинаем с небольшой партии продуктов. После Нового года всех ждут сюрпризы, новые коллекции и всё больше и больше мерча! Конечно, товары будут обновляться в зависимости от интереса и спроса аудитории. А какие вещи вам были бы интересны с нанесением нашего принта?» — написала 20-летняя спортсменка в «Инстаграме».

Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».

Медведева рассказала, как отпразднует Новый год