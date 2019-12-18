Директор «Самбо-70» объяснил решение Загитовой приостановить карьеру

Директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал решение олимпийской чемпионки, фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру.

«Девочка учится в 11-м классе. Успела стать олимпийской чемпионкой, победителем мирового первенства. Все это – серьёзная психологическая нагрузка. На неё всё сразу навалилось, плюс подпирают новые способные спортсменки из группы Этери Тутберидзе, которые сумели овладеть сложными техническими элементами. Всё это требует переосмысления для Алины Загитовой.

Вот смотрите, Медведева красиво откатала и не упала, но проиграла Трусовой на московском Гран-при. При этом Александра два раза упала. Раньше мы и представить не могли, что можно два раза упасть и выиграть. Настолько программа Трусовой сложнее. В общем, Алина правильно сделала, взяв паузу. Но современный спорт таков, что нужно предложить массу усилий, чтобы хотя бы вернуться на свой уровень после паузы. Не только фигурное катание, любой вид не стоит на месте, двигается, омолаживается. Растёт техника и различные препараты, которые помогают спортсменам.

Мы всегда верим в лучшее. 17 лет – тоже достаточно юный возраст. А при таланте Алины, который отмечают все специалисты, она может прибавить. Но это должен быть настоящий спортивный подвиг. Но есть ещё проблема пресыщения. Например, борцы на определённом этапе видеть не могут ковёр. Так же и лёд для фигуристов. Нужно время, чтобы опять испытать тягу к соревнованиям, тренировкам. Мы знаем удачные примеры. Например, гимнастку Алию Мустафину, которая родила, вернулась и стала чемпионкой мира», — цитирует Лайшева сайт телекомпании «Новый Век».

На Олимпиаде 2018 года Алина завоевала золото в личных соревнованиях и серебро в командных. Также она является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.

Директор «Самбо-70»: Тутберидзе штампует чемпионок, а у других нервы сдают