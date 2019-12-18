Медведева: тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о тренировках в Канаде, а также про взаимоотношения со своим тренером Брайаном Орсером.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. Просто абсолютно разные. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой. Мы настолько теперь друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет.

Мы с Брайаном довольно слаженно работаем, друг друга стали понимать уже практически на сто процентов. Так же как и в любой спортивной рабочей семье, есть разногласия, которые мы легко и быстро решаем, находим компромиссы и двигаемся дальше. Рабочие отношения изменились только в лучшую сторону», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.