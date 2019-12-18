Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Медведева: тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты

Медведева: тренировочные процессы в Канаде и в Рос
Медведева: тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о тренировках в Канаде, а также про взаимоотношения со своим тренером Брайаном Орсером.

«Тренировочные процессы в Канаде и в России — это разные планеты. Я не буду говорить, какая лучше, какая хуже. Просто абсолютно разные. К канадской школе мне приходилось привыкать полтора года до полного взаимопонимания с командой. Мы настолько теперь друг к другу привыкли, что кажется, так было уже много лет.

Мы с Брайаном довольно слаженно работаем, друг друга стали понимать уже практически на сто процентов. Так же как и в любой спортивной рабочей семье, есть разногласия, которые мы легко и быстро решаем, находим компромиссы и двигаемся дальше. Рабочие отношения изменились только в лучшую сторону», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.

Медведева: запустить собственный бренд — моя давняя мечта
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019