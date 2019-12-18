Фигуристка Мишина: русских не остановит ничего!

Бронзовые призёры финала Гран-при фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали решение ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы ничего поменять не можем. Ждём. Справедливо ли наказание затронет молодых атлетов? Это, конечно, несправедливо. Но что мы можем вообще сделать? Только принять и понять. Но даже если мы будем выступать только под нейтральным флагом, всё равно все будут знать, что мы русские. Русских не остановит ничего!» — приводит слова Мишиной «Газета.ru».
«Золотые слова. И если болельщики к тому времени будут знать нашу пару в мире, то, конечно, они будут в курсе, за какую страну мы выступаем.
Мы следим за тем, чтобы у нас не было проблем с допингом. Мы есть в пуле тестирования и отмечаем всегда, где находимся. Когда сдаём пробы, нужно писать, какие препараты ты употреблял за последний месяц до сдачи, и мы спокойно можем сказать, что всё это соблюдаем», — сказал Галлямов.
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