Навка: благодарна тренерам Загитовой, что доверили это чудо

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что 17-летняя фигуристка Алина Загитова готовится к новому ледовому шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», тренируясь целыми днями.

«Алина безумно востребована во всём мире, и для любого шоу — честь иметь в своём составе такую именитую, талантливую фигуристку, как Алина. От себя скажу, что она не останется без работы. Единственное, отпустят ли её тренеры? Она тренируется и утром, и днём, и вечером.

Я благодарна тренерам Алины за то, что доверили это чудо, которое отлично вольётся в наш коллектив», — приводит слова Навки РИА «Новости».

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.