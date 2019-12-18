Загитова отказалась комментировать реакцию болельщиков на приостановку её карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила на вопрос, насколько сложно ей вживаться в роль спящей красавицы в ледовом шоу Татьяны Навки.

«У меня есть много опыта. Были разные программы в спорте. Со мной работают многие специалисты.



Слежу ли я за тем, как реагируют болельщики на приостановку моей карьеры? Можно я не буду комментировать?» — цитирует Загитову Sport24.

13 декабря Загитова объявила о приостановке карьеры. Новость имела резонанс и получила множество комментариев. Так, тренерскому штабу Этери Тутберидзе особенно не понравились мнения заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Команда Тутберидзе выступила с жёстким заявлением. Ответив на него в аналогичной манере, Плющенко обратился лично к Тутберидзе. Не остались в стороне и болельщики, активно комментирующие все посты.