Медведева: с детства хочу изменить форму носа

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева отметила, что спокойно относится к пластической хирургии.

«В характере ничего не хочу менять. Благодаря своему характеру, с одной стороны, хорошему, с другой стороны — вредному и сложному, я там, где сейчас нахожусь. И вокруг меня те люди, которые мне нужны.

А черты лица — да, согласна, я бы в себе кое-что поменяла. Я спокойно отношусь к пластической хирургии. Если хочется что-то исправить, нужно это менять, чтобы чувствовать себя более уверенной. Я бы изменила форму носа — с детства об этом говорю. А вот буду ли я это делать — большой вопрос», — приводит слова Медведевой Teleprogramma.

Напомним, после ОИ-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

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