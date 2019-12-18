Косторная и Сидорова получат «Серебряных ланей» по итогам 2019 года

Федерация спортивных журналистов России по традиции назвала топ-10 лучших спортсменов уходящего 2019 года, сообщает пресс-служба организации.



Результаты опроса оказались неожиданными. В топ-10 впервые вошла чемпионка мира по лёгкой атлетике Анжелика Сидорова, но не оказалось среди лауреатов более именитой представительницы того же вида спорта Марии Ласицкене. Из всех ярких российских фигуристок журналисты выбрали победительницу недавнего финала Гран-при Алёну Косторную.



Лауреаты «Серебряной лани—2019»

Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг);

Анастасия Войнова — Дарья Шмёлева (велоспорт);

Артур Далалоян (гимнастика);

Инна Дериглазова (фехтование);

Юлия Ефимова (плавание);

Алёна Косторная (фигурное катание);

Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол);

Даниил Медведев (теннис);

Никита Нагорный (гимнастика);

Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика).



Лучший тренер – Юрий Сёмин («Локомотив» Москва).



Лучшая команда – сборная России по пляжному футболу.



Торжественное вручение «Серебряных ланей» Федерация спортивных журналистов России по традиции проведёт совместно с Олимпийским комитетом России.