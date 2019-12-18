Непомнящий вышел в финал этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, организуемого компанией World Chess. Соревнования проходят в Иерусалиме.
Во второй полуфинальной партии с классическим контролем времени Непомнящий чёрными фигурами сыграл вничью с французским шахматистом Максимом Вашье-Лагравом. Первая партия накануне завершилась победой Непомнящего.
Окончательный счёт полуфинала Непомнящий – Вашье-Лаграв – 1,5:0,5.
По итогам Гран-при ФИДЕ в турнир претендентов отбираются два лучших гроссмейстера. Первую путёвку завоевал Александр Грищук, который уже выступил на трёх этапах серии. За вторую борются Непомнящий и Вашье-Лаграв. После выхода Непомнящего в финал россиянин всего на 1 очко отстаёт от француза. Если Непомнящий выиграет этап в Иерусалиме, то именно он станет вторым участником турнира претендентов.
В финале этапа в Иерусалиме Непомнящий сыграет с победителем матча между китайцем Вэй И и чехом Давидом Наварой. Первая партия завершилась вничью, вторая продолжается в эти минуты.
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