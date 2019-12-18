Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась видео с тренировки на катке в «Самбо-70».

На видео Загитова отрабатывает прошлогодний показательный номер Survivor, в котором она предстаёт перед болельщиками в образе Лары Крофт. Завтра, 19 декабря, Загитова выступит на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге перед матчем «Русской классики» между СКА и ЦСКА.

Видео доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

13 декабря фигуристка сообщила, что приостанавливает соревновательную деятельность и пропустит чемпионат России в Красноярске, а также не выступит на ближайших первенствах мира и Европы. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.