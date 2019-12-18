Горст стал первым в российской истории чемпионом мира по бильярду

Российский спортсмен Фёдор Горст стал первым в новейшей отечественной истории чемпионом мира по бильярду, одержав победу на первенстве планеты в дисциплине пул-9. В финале турнира, который проходил в Дохе, Горст обыграл представителя Китайского Тайбэя Чан Жун Линя со счётом 13:11.
Ранее лучшим достижением российских бильярдистов была бронзовая медаль Руслана Чинахова на чемпионате мира по пулу-8.
Добавим, что 19-летний Горст стал вторым в списке самых молодых чемпионов мира после Ву Чачиня, который выиграл два чемпионата мира в 17 лет.
Ранее в этом сезоне Горст стал абсолютно лучшим бильярдистом Европы, выиграв финал Евротура.
Пул — разновидность лузного бильярда. В пуле-9 игрок может наносить удар битком только по шару с минимальным номером. Задача — правильным ударом забить девятый шар.
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