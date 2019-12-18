Федерация сноуборда России обжалует дисквалификацию Автанеева

Федерация сноуборда России (ФСР) обжалует двухлетний срок дисквалификации многократного чемпиона России, победителя Универсиады-2019 в дисциплине хаф-пайп Никиты Автанеева, сообщила первый вице-президент ФСР Наталья Подоровская.

Автанеев дисквалифицирован на два года решением дисциплинарной комиссии РУСАДА за непредоставление информации о местонахождении.

«У Автанеева было три флажка в системе ADAMS. Первый флажок — он не предоставил информацию о местонахождении. Второй флажок — он отсутствовал в месте, указанном в системе ADAMS, в течение часа. Третий флажок — Никита был дома, это место было указано в ADAMS, но Никите пришло уведомление, что его не было в этом месте. Допинг-офицеры написали, что Автанеев не обеспечил доступность. Хотя по этому же адресу, в тех же условиях его тестировали раньше, проблем с доступностью раньше не было. За свою карьеру Автанеев сдал 24 пробы, все были отрицательные.

Никита обращался уже в РУСАДА, чтобы нам предоставили это решение для обжалования. Мы будем обжаловать срок дисквалификации в российском спортивном арбитражном суде, который находится у нас при торгово-промышленной палате. Но без документального решения РУСАДА мы не можем сделать это, ждём. Мы не согласны с решением комиссии РУСАДА по одному флажку. Никита признал два флажка. Мы хотим выйти на слушания и объяснить ситуацию с третьим флажком.

Автанеев никогда не нарушал антидопинговые правила. Он у нас единственный в этой дисциплине — в хаф-пайпе. Дисквалификация на два года говорит о том, что он не сможет отобраться на Олимпийские игры 2022 года. Если бы дисквалификация была на год, мы бы смогли сохранить спортсмена для Олимпийских игр», — приводит слова Подоровской РИА «Новости».