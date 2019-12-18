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Президент ФГР: подготовим допсоглашение о сотрудничестве между Трефиловым и Мартином

Президент ФГР: подготовим допсоглашение о сотрудничестве между Трефиловым и Мартином
Другие / Гандбол 0

В 2020 году между бывшим главным тренером женской сборной России по гандболу знаменитым специалистом Евгением Трефиловым и нынешним главным тренером команды испанцем Амбросом Мартином необходимо заключить дополнительное соглашение о сотрудничестве, которое бы регламентировало формат их совместной работы и шло бы на пользу национальной команде. Об этом заявил президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.

«На данный момент не вижу проблемы в отношениях между нашим знаменитым тренером и испанским специалистом. Более того, Евгений Васильевич первую половину чемпионата мира в Японии демонстративно садился подальше от центральных трибун, только бы его не заподозрили в том, что он хочет как-то влиять на команду. И только ближе к финальным матчам, по приглашению президента Международной федерации гандбола, он пересел в ложу для почётных гостей. Другое дело, что мы не можем не использовать богатейший опыт Трефилова — это было бы неправильно с нашей стороны. В конце концов, он первый вице-президент ФГР, курирует всю систему женских сборных России. Думаю, в ближайшее время надо подготовить дополнительное соглашение о взаимодействии между ним и Амбросом Мартином. Соглашение, которое бы чётко регламентировало их взаимодействие и сотрудничество. Уверен, нам удастся найти формулу, которая устраивала бы всех и шла на пользу национальной команде.

Что касается продолжения тренерской карьеры Трефилова, теоретически этого нельзя исключать. Он проходил обследование в клинике Вишневского, ему были даны определённые рекомендации на ближайшие полгода. Если будет их соблюдать, вполне допускаю, что он захочет вернуться к работе. А вот станет ли он соблюдать рекомендации по истечении этих шести месяцев, перестанет ли на работе рвать сердце на части и будет ли исполнять советы врачей — над этим мы уже не властны. Выбор за Евгением Васильевичем", — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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