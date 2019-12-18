Карякин: был бы рад, если бы Грищук смог выйти на матч с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о предстоящем турнире претендентов, шансов на выход в который он лишился задолго до заключительного этапа Гран-при ФИДЕ в Иерусалиме

Из участников Гран-при на турнир претендентов отберутся два лучших участника. Первую путёвку уже забронировал Александр Грищук. Ян Непомнящий получит вторую, если выиграет финал в Иерусалиме. В противном случае ему, скорее всего, предстоит сыграть за специальное приглашение организаторов с соотечественником Кириллом Алексеенко, ставшим претендентом на «уайлд-кард» после бронзы турнира на острове Мэн.

«Я доволен, что появился молодой шахматист с потенциалом супергроссмейстера. В какой-то момент казалось: да кто у нас из молодёжи? кто будет не просто 2700, а 2750 плюс? Артемьев тоже серьёзно прибавил, хоть у него сейчас и временный кризис, но понятно, что он очень талантлив.



Я уже спокойнее отношусь и к конкуренции, и к конкурентам. Я болею исключительно за российские шахматы. Если меня спросят, хочу ли я играть в турнире претендентов, понятно, что хочу.

Этот год был тяжелейший, сыграл очень много турниров, много разных поездок было. В этом году было около 70 вылетов. Все мы профессионалы, все мы привыкаем к этому.



Я очень сильно хотел отдохнуть в этом году, но получилось так, что по рейтингу попал в Grand Chess Tour, поэтому появился Гран-при, никакого отдыха не было даже близко. Я изначально хотел отобраться на турнир претендентов, но отпустив ситуацию, понял: если будет отдых, это тоже нормально. Я хочу отдохнуть, всё-таки отыграл три турнира претендентов подряд, это огромная нагрузка и огромная подготовка. Вы видите лишь верхушку айсберга. На самом деле мы готовились очень много.

Кто выйдет на матч с Магнусом Карлсеном? Нужно дождаться состава турнира претендентов. Понятное дело, что буду болеть за россиян, но фаворитами считаю Каруану и Динь Лиженя.



У Динь Лиженя чемпионский потенциал. Приятно видеть, что у китайцев появился игрок чемпионского масштаба. Последний шаг ему осталось совершить, может сыграть матч с Магнусом. Шансы у него будут.

Что касается Грищука, то отношусь к нему с огромным уважением. Был бы рад, если бы он смог выйти против Магнуса. Ему будет тяжело выиграть турнир претендентов, но желаю ему удачи.

Падает ли мотивация после матча за шахматную корону? Это зависит от человека. Фабиано Каруана не обратил внимания. Да, он сыграл приятно, классно, но при этом он все остальные турниры продолжает играть с точно такой же отдачей. Я так не могу. Я воспитан на том, что матч первенства мира — лучшее, что может быть в твоей жизни. Для меня это был большой жизненный опыт. Проблемы с мотивацией присутствуют, я их не отрицаю. С другой стороны, завершать шахматы я не планирую», — сказал Карякин в интервью пресс-службе этапа Гран-при.