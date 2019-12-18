Волейболисты питерского «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала соревнований «Зенит» на своей площадке выиграл у болгарского «Нефтохимика» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
Самым результативным игроком матча стал Иван Яковлев, набравший 13 очков (3 из них — на блоке). 10 очков принёс санкт-петербургской команде Георг Грозер.
В первом матче на выезде российская команда также добилась победы в трёх сетах – 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).
Соперником санкт-петербургского «Зенита» в 1/8 финала турнира будет черногорская «Будва».
Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины
1/16 финала. Ответный матч
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтохимик» (Болгария) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).
Первый матч – 3:0.
- 18 декабря 2019
-
22:22
-
22:00
-
21:32
-
20:49
-
20:43
-
20:11
-
20:01
-
20:00
-
19:42
-
19:28
-
19:03
-
18:45
-
18:27
-
17:02
-
16:57
-
16:43
-
16:29
-
16:22
-
15:56
-
15:40
-
15:14
-
14:27
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:14
-
13:01
-
12:48
-
12:36
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
11:45
-
11:07
-
10:44