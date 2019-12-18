Волейболисты питерского «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала соревнований «Зенит» на своей площадке выиграл у болгарского «Нефтохимика» со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Самым результативным игроком матча стал Иван Яковлев, набравший 13 очков (3 из них — на блоке). 10 очков принёс санкт-петербургской команде Георг Грозер.

В первом матче на выезде российская команда также добилась победы в трёх сетах – 3:0 (25:22, 25:20, 25:22).

Соперником санкт-петербургского «Зенита» в 1/8 финала турнира будет черногорская «Будва».

Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины

1/16 финала. Ответный матч

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Нефтохимик» (Болгария) — 3:0 (25:21, 25:22, 25:19).

Первый матч – 3:0.