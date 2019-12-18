Казанское «Динамо» вышло в 1/8 финала Кубка ЕКВ, обыграв «Потсдам»

Волейболистки казанского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В ответном матче 1/16 финала соревнований бело-голубые на своей площадке обыграли немецкий клуб «Потсдам» со счётом 3:1 (25:20, 15:25, 25:12, 25:23). Самым результативным игроком матча стала Саманта Фабрис, принёсшая «Динамо» 25 очков (из них 2 эйса и 2 блока). 15 очков записала на свой счёт Бетания де ла Крус де Пенья.
В первом матче, в Германии, российская команда победила в пяти партиях со счётом 3:2 (25:17, 18:25, 20:25, 25:20, 15:12).
За выход в четвертьфинал «Динамо» сыграет с победителем противостояния между украинской «Орбитой» и итальянской «Монцей». Первый матч остался за итальянками — 3:0.
Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины
1/16 финала. Ответный матч
«Динамо» (Казань) — «Потсдам» (Германия) — 3:1 (25:20, 15:25, 25:12, 25:23).
Первый матч — 3:2.
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