Тетюхин: те, кто думает, что ехать на ОИ не надо, никогда не были в шкуре спортсменов

Олимпийский чемпион 2012 года, генеральный менеджер сборной России по волейболу Сергей Тетюхин, комментируя решение исполкома ВАДА об отстранение России от крупных международных турниров, заявил, что ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом необходимо и важно для спортсменов.

«Ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом или нет, мне кажется, должен сам для себя решать каждый спортсмен, это его право. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро тоже была вероятность, что Россию не допустят. И я тогда всё думал, не мог решить, как для меня будет правильно — ехать выступать под нейтральным флагом или нет. Но сейчас я считаю, что если есть хоть какой-то вариант поехать на Олимпийские игры, то надо ехать.

Как ни крути, ты всё равно россиянин. И все болельщики будут знать, что ты россиянин. Ничего не изменится, если у тебя не будет триколора на футболке и не сыграют гимн. Ничего от этого не поменяется, а судьба спортсмена может крайне измениться. Те люди, которые думают, что ехать не надо, возможно, просто никогда не были в шкуре спортсменов.

Причины отстранения сборной, я думаю, очевидны. И это не политический момент, о котором многие говорят. Возможно, он там и присутствует, но сто процентов — вопросы к нам по допингу были, в этом я больше чем уверен. Понятно, что все чиновники будут говорить, что, нет, мы к этому непричастны, мы не виноваты. Но дыма без огня не бывает. Такие жёсткие решения не могут быть приняты на основании только чьих-то фантазий.

Я не понимаю, почему мы так надолго затянули решение этого вопроса. Ещё пять лет назад, когда всё только начиналось, нужно было найти людей, которые к этому причастны. Они в любом случае должны быть наказаны», — приводит слова Тетюхина «Медуза».