Саутин: не считаю правильным, что спортсменов, пойманных на допинге, приглашают в политику

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду 1996 и 2000 годов Дмитрий Саутин прокомментировал решение исполкома ВАДА об отстранение России от крупных международных турниров на четыре года.

«Я не знаю, чем занимались люди, которые возглавляют Олимпийский комитет России и Минспорта, но результат налицо. Ни флага, ни гимна, и что дальше будет, неизвестно. В ближайшее время, я думаю, ситуацию исправить будет тяжело. Говорить можно всё что угодно, а чиновникам и функционерам надо работать и отрабатывать свои огромные зарплаты, премии и бонусы.+

Всё ведь было хорошо, замечательно до сочинской Олимпиады, а потом началось… Это ведь не политика, просто где-то кто-то не доработал. Владимир Владимирович Путин делал, наверное, всё, что мог, чтобы всё это прекратилось. Он, наверное, должен сейчас собрать людей, какое-то совещание, и принять уже меры, потому что люди в структурах, связанных со спортом, не хотят работать. Найдутся другие чиновники, хитрее и важнее, которые будут решать вопросы. Уже невозможно, чтобы так продолжалось дальше. Перестановку в нашем спорте надо делать точно. Проблем много, многие из них утаивают. Россию вогнали в яму, из которой всё тяжелее и тяжелее выкарабкаться. Мне очень обидно за спортсменов.

Я не считаю правильным, что спортсменов, пойманных на применении допинга, приглашают в политику. Говорят, что спорт вне политики, но мы видим, что это не так. Это Россия. Спортсменов лишили медалей — один сидит в Думе, другой идёт в мэры. Ну разве это нормально? Это не помогает нам бороться с допингом. Алексея Воеводу, конечно, надо лишать депутатского мандата, это однозначно. Я не знаю, как он ещё там сидит. Или, может быть, он сидит уже в другом месте?» — приводит слова Саутина «Медуза».