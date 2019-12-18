«Кузбасс» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Берлин»

Действующий чемпион России кемеровский «Кузбасс» одержал вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В выездном матче третьего тура «Кузбасс» нанёс поражение немецкому «Берлину» со счётом 3:1 (25:17, 25:23, 19:25, 25:19). Самым результативным игроком матча стал Антон Карпухов, набравший 18 очков (4 из них эйсы). 17 очков принёс «Кузбассу» Ярослав Подлесных. 3 эйса подал Игорь Кобзарь, а Михаил Щербаков поставил 3 результативных блока.
Ранее «Кузбасс» обыграл новоуренгойский «Факел» (3:0) и потерпел поражение от словенской «Любляны» (2:3).
В матче четвёртого тура соревнований кемеровские волейболисты 29 января на своей площадке примут «Любляну».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Группа В
Третий тур
«Берлин» (Германия) – «Кузбасс» (Россия) – 1:3 (17:25, 23:25, 25:19, 19:25).
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