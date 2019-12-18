Спортивный юрист: пересмотр дел не предусмотрен правилами CAS

Спортивный юрист Артём Пацев, который представлял интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) перед Олимпиадой в Пхёнчхане, сообщил, что решения CAS невозможно пересмотреть в связи с вновь открывшимися обстоятельствами

Ранее глава департамента расследований ВАДА Гюнтер Юнгер выразил надежду, что новые доказательства, полученные в ходе исследования базы данных Московской антидопинговой лаборатории, помогут пересмотреть дела в отношении российских спортсменов, которые были оправданы или частично оправданы CAS в феврале 2018 года. Юнгер сослался на то обстоятельство, что основным свидетелем защиты на том суде выступал Евгений Кудрявцев, который, как выяснилось, и сам был причастен к возможным манипуляциям с пробами.

«Юнгеру стоило бы прочитать правила CAS, которые не предусматривают пересмотр любых дел по вновь открывшимся обстоятельствам. А ещё ему стоит перечитать решения. Показаниям, как он считает, главного свидетеля там уделяется так мало внимания, что даже смешно говорить о них как о вновь открывшемся обстоятельстве для главных дел», — приводит слова Пацева РИА «Новости».