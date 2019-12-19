Познер — о допинге: идёт соревнование не только спортсменов, но и химиков

Известный телеведущий Владимир Познер заявил, что достижение цели ВАДА – создание равных условий для спортсменов – на практике невозможно добиться.
«Это, наверное, ключевой вопрос, на который у меня нет точного ответа. Есть страны богатые и небогатые. У одних спортивное оборудование и подготовка спортсменов могут быть лучше, чем у других. И выровнять это невозможно.
Есть ещё один момент. Для меня очевидно, что допинг существует всюду. И в какой-то степени идёт соревнование не только спортсменов, но и, грубо говоря, химиков. Понятно, что в некоторых странах благодаря финансовым возможностям химическая промышленность более развитая, чем в остальных. Поэтому, предположим, у одних запрещённые препараты обнаружить невозможно, а у других — легко. И что с этим делать? Или какие-нибудь витамины, которые могут влиять на работоспособность организма. У одних они есть, а другие витамины делать не умеют. Поэтому нет никаких равных условий. Не существует», — приводят слова Познера «Аргументы и факты».
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