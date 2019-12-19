Чупков: если буду думать, допустят на ОИ или нет, сильнее точно не стану

Бронзовый призёр Игр-2016, двукратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом, лучший спортсмен года по версии Министерства спорта России, пловец Антон Чупков, прокомментировал возможность выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио под нейтральным флагом.
«Мы обсудили эту ситуацию с тренером и решили, что в любом случае будем готовиться с полной отдачей. Мы работаем по индивидуальному плану, большинство сборов проводим отдельно. Я получаю удовольствие от тренировочного и соревновательного процессов, а как всё в итоге сложится — уже не так важно. Главное, чтобы я сам находился в хорошей форме и был готов приносить стране медали. Если же я сейчас буду думать, допустят нас или нет, под флагом России или нет, сильнее от этого я точно не стану», — приводят слова Чупкова «Известия».
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